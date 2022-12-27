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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

ЦБ предложил обдумать снижение лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных стран

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств и отмены базового уровня доходности вкладов и внедрения дифференцированной шкалы ставок страховых взносов.

Эти предложения высказаны в докладе ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

ЦБ хочет обеспечить соразмерность расходов банков по уплате взносов в фонд страхования вкладов с принимаемыми ими рисками и создать для банков стимулы поддерживать за счет розничных продуктов устойчивые долгосрочные пассивы, необходимые для финансирования экономики.

Как говорится в докладе, порядок оценки финансового положения банка - участника системы страхования вкладов (ССВ) не учитывает, что банки с различным уровнем риска и качеством управления платят страховые взносы по единой ставке. База для расчета взносов определяется исходя из объема застрахованных вкладов, привлеченных банком, и не ограничена лимитом страхового возмещения по ним.

ЦБ считает, что введенный в 2015 году в ССВ механизм контроля за предложениями банков супервысоких ставок, основанный на сравнении ставок по вкладам с базовым уровнем доходности вкладов, успешно выполнил свою задачу и может быть заменен другими надзорными инструментами для наказания банков с агрессивной политикой их привлечения и повышенным профилем рисков. Для банков краткосрочные и долгосрочные вклады с точки зрения взносов в ССВ стоят одинаково, что не создает стимулов для привлечения долгосрочных пассивов.

ЦБ предлагает оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения, а также проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств.

Кроме того, Банк России хочет проработать возможность отмены базового уровня доходности вкладов и внедрения дифференцированной шкалы ставок страховых взносов в зависимости:

- от срочности и вида привлеченного банком вклада (например, безотзывных инструментов). Установление пониженных ставок отчислений в ФОСВ для долгосрочных (с точки зрения процентного риска и риска ликвидности) вкладов позволит банкам предложить более высокие ставки по таким продуктам за счет снижения общей стоимости привлечения этих средств (с учетом отчислений в фонд обязательного страхования вкладов, ФОСВ) и таким образом приобрести долгосрочные источники фондирования. Для сохранения текущей нагрузки на банки и наполняемости ФОСВ потребуется калибровка механизма взносов, учитывающая цели поддержания стабильности банковской системы и баланс интересов участников ССВ;

- от уровня принимаемых банком рисков.

ЦБ планирует в 2023-2024 годах проработать подходы к регулированию и изменения в законодательство. Дальнейший график реализации в нормативном регулировании будет определен дополнительно.

Банк России
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