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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

ЦБ предложил со временем вернуться к формированию банками буфера капитала

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает по мере восстановления банковского сектора вернуться к накоплению макропруденциальных буферов капитала, которые можно будет использовать в кризис. Об этом говорится в докладе ЦБ "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

Для этого потребуется рекалибровка макропруденциальных надбавок с учетом уже реализованных и планируемых изменений в регулировании розничного кредитования, так как для восстановления буферов нельзя использовать прошлые значения надбавок, поскольку они определялись без учета новых регуляторных инициатив.

Регулятор, в частности, предлагает определять необходимый размер буфера с учетом действия макропруденциальных лимитов, которые вводятся в 2023 году для ограничения рисков необеспеченного потребительского кредитования.

Также при калибровке матрицы надбавок ЦБ считает целесообразным учесть планируемые изменения в порядке расчета полной стоимости кредита и показателя долговой нагрузки, а также ввести новую категорию кредитов заемщикам с повышенным риском.

Провести рекалибровку надбавок и формирование макропруденциальных буферов капитала предлагается во второй половине 2023 года - 2024 году.

Банк России
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