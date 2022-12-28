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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Медведев заявил, что покинувшие РФ и желающие ей поражения не должны получать доходы в стране

Он бы хотел, чтобы такие граждане могли вернуться в РФ только после публичного раскаяния, амнистии или помилования

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уехавшие за границу россияне, желающие поражения своей стране, должны быть полностью отрезаны от источников доходов в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, возвращение таких лиц домой может состояться "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях - только через амнистию или помилование".

Дмитрий Медведев
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