Что произошло за день: среда, 28 декабря

Приговор по делу о стрельбе в пермском вузе, заявление Дмитрия Медведева об уехавших из страны, новый исторический минимум безработицы в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку. Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, в результате погибли шесть человек.

- Дмитрий Медведев заявил, что покинувшие РФ и желающие ей поражения не должны получать доходы в стране. Он также выразил мнение, что "таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней". По его словам, их возвращение домой может состояться "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях - только через амнистию или помилование". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет о нарушителях закона.

- Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в новогоднем обращении Владимира Путина не планируется, оно будет озвучено в привычном интерьере.

- ФСБ сообщила о боестолкновении с двумя боевиками в пригороде Нальчика, они были ликвидированы. По данным службы, боевики - ранее судимые участники террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ИК-3 УФСИН России по КБР. Они готовили теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.

- Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре - 3,7%. Предыдущий минимум в 3,8% был достигнут в августе 2022 года.

- Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы, дефицита из-за неудачной лососевой путины этого года не ожидается.

- Папа римский сообщил о тяжелой болезни Бенедикта XVI. Папа Франциск ранее навестил своего предшественника, который остался жить в Ватикане после отставки.

- "Локомотив" подписал контракт с Сергеем Пиняевым - полузащитником самарского футбольного клуба "Крылья Советов".