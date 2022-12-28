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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Трутнев допустил перенос сроков проектов на Северном морском пути на 1-2 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Санкции могут спровоцировать сдвиг сроков реализации проектов, связанных с Северным морским путем (СМП), но это не критично для развития маршрута, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Конечно, санкции ударили по транссибирским перевозкам, они изменились и, как я уже сказал, сказались на реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе связанных с Северным морским путем. Потому что проекты большие, там часто уникальное оборудование, но, скажем так, ничего вот такого катастрофического там точно не произойдет. Мы постараемся обойтись без каких-либо сдвижек сроков. Но если они даже произойдут, то они произойдут в пределах одного-двух лет, что для освоения Северного морского пути все-таки не так значительно. В целом работа идет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что план правительства РФ по развитию СМП предусматривает более 1,5 трлн рублей частных и государственных инвестиций.

Также Трутнев отметил, что целевой показатель федерального проекта "Развитие Северного морского пути" по грузоперевозкам на 2022 год достигнут: "Там задача стояла о перевозке 32 млн тонн, будет более 33".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться по срокам, а цель роста грузопотока по СМП до 80 млн тонн в 2024 году остается в силе. Минвостокразвития и "Росатом" уже заключают соглашения с грузовладельцами, реализующими крупные инвестиционные проекты в Арктике и планирующими задействовать трассу СМП для транспортировки грузов.

Речь идет о проектах ООО "Восток Ойл" (ПАО "НК "Роснефть"), ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГМК "Норникель", ООО "Северная звезда", ООО "ГДК "Баимская".

Юрий Трутнев Северный морской путь СМП
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