Песков сказал, что "мирный план" Киева должен учитывать вхождение в РФ новых регионов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Не может быть какого-либо "мирного плана" Украины, который не будет учитывать сегодняшних реалий, в том числе связанных с вхождением в состав РФ новых территорий, заявили в Кремле.

"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов - четырех", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.