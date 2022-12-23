В Кремле ничего не знают о подготовке Киевом плана по урегулированию конфликта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ранее звучавшие заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к мирному урегулированию конфликта не учитывали сложившиеся реалии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также сообщил, что в Кремле не знают о подготовке Киевом плана по урегулированию конфликта.

"Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, тоже о мирном плане, но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые, собственно, на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос, располагают ли в Кремле информацией о подготовке Киевом плана по урегулированию, пресс-секретарь российского президента пояснил: "Нам об этом ничего неизвестно".

Ранее о том, что Украина в феврале 2023 года может представить план по урегулированию конфликта с РФ, сообщила газета The Wall Street Journal.