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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Россияне получили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Возможность подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника появилась на портале Госуслуг, сообщила пресс-служба Росреестра.

"Благодаря нашей работе услугу по запрету государственной регистрации права на собственность без личного участия любой человек теперь может получить и на ЕПГУ, запись в ЕГРН будет внесена в срок не позднее 5 рабочих дней. Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости, что способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономии времени для граждан", - сказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Она уточнила, что в ведомство уже поступило более 400 тыс. таких заявлений.

Отмечается, что услуга доступна с возможностью использования мобильного приложения "Госключ", которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать его для подписания документов на смартфоне. Если ранее владелец уже установил такой запрет, с помощью сервиса его также можно снять.

"В будущем на портале появится еще больше сервисов для быстрого и комфортного проведения необходимых сделок с недвижимостью. Будет обеспечено онлайн-взаимодействие всех участников этого процесса: покупателей, продавцов, застройщиков, банков, страховых компаний, а также органов власти и нотариусов. Электронный вид сократит сроки получения услуг, повысит безопасность сделок", - прокомментировал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Ранее Росреестр вывел восемь новых услуг для саморегулируемых организаций. На "Госуслугах" также доступны все 18 видов выписок из ЕГРН, отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных и услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности.

Госуслуги Росреестр Елена Мартынова
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