На "Госуслугах" появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минцифры запустило на портале Госуслуг сервис по оформлению электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщается в телеграм-канале министерства.

"Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета", - говорится в сообщении ведомства.

Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Как отмечают в Минцифры, после подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня.

Также оформить цифровой полис можно и детям, для этого потребуются только данные свидетельства о рождении.

Если у гражданина уже есть номер полиса в личном кабинете, документ загрузится автоматически: доступны данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике.

Также при необходимости можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить действие полиса, возобновить действие полиса. Как напоминают в Минцифры, поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине.