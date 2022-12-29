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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Мегафон" приобрел системного интегратора "Талмер"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" приобрело 100% системного интегратора ООО "Талмер", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Продавцом выступила IT-компания "Форпост", входящая в USM Telecom (входит в холдинг USM, также владеющий "Мегафоном"). Сделка совершена 28 декабря.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили "Интерфаксу", что покупка ООО "Талмер" – это одна из сделок в рамках реструктуризации активов оператора. "Мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных", - пояснили в пресс-службе "Мегафона".

Там добавили, что в результате этой сделки ООО "Талмер" останется самостоятельным юрлицом. Сумма сделки не называется.

ООО "Талмер" – системный интегратор и поставщик IT-решений. Компания специализируется на проектах по строительству центров обработки данных, созданию сетевой инфраструктуры, интеграционных решений и имеет компетенции в области информационной безопасности.

"Эта экспертиза поможет "Мегафону" как в реализации внутренних бизнес-задач, так и в разработке новых решений для бизнеса", - отметили в пресс-службе оператора.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Талмер" создано в феврале 2014 года. По итогам 2021 года выручка компании составила 15,7 млрд рублей, чистая прибыль - 20,3 млн рублей.

Мегафон Талмер Форпост
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