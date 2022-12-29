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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Издан проект документа о ратификации соглашения о Евразийской перестраховочной компании

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России опубликовало проект постановления о ратификации соглашения о создании Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на сайте федерального портала проектов нормативных актов.

В проекте говорится, что правительство внесет в Госдуму проект федерального закона "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании".

Кроме России, в соглашении о создании ЕПК участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Соглашение было подписано в Ереване 20 октября 2022 года во исполнение распоряжения Евразийского межправительственного совета "О мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств - членов Евразийского экономического союза".

ЕПК будет руководствоваться международным соглашением и уставом компании, который является неотъемлемой частью этого соглашения. Компания будет вправе заключать международные договоры. Каждая из сторон сохранит право выйти из соглашения о создании ЕПК. Соглашение и устав ЕПК регламентируют статус, цели и направления деятельности, местонахождение, вопросы налогового и финансового регулирования, систему управления и принятия решений органами управления ЕПК, доли участия в капитале сторон и другие вопросы нормативного регулирования.

ЕПК не подпадает под требования, которые предъявляются коммерческим страховщикам.

Как говорится в проекте постановления, финансирование расходов по оплате доли участия в уставном капитале ЕПК в размере 6,75 млрд рублей в течение 2023-2025 годов будет осуществлено за счет средств, выделенных Минфину России в федеральном бюджете.

Ранее сообщалось, что цель создаваемой компании - содействовать укреплению международного финансово-экономического сотрудничества стран-участниц соглашения. ЕПК будет сотрудничать с экспортными агентствами стран-участниц, с международными банковскими, финансовыми организациями и союзами. Компания сможет открывать филиалы, представительства, создавать дочерние компании "с учетом статуса компании как международной финансовой организации", следует из проекта ее устава.

Кроме того, ЕПК получит право осуществлять "выпуск, размещение, обращение и погашение и выкуп собственных бумаг", а также инвестировать собственные средства, проводить маркетинговые исследования, заниматься иной исследовательской и просветительской деятельностью в сфере перестрахования, следует из устава.

ЕПК ЕАЭС Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Минфин
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