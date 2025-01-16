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В Москве зарегистрирована перестраховочная компания с капиталом 20 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский рынок перестрахования пополнился новым участником. Как сообщается в ЕГРЮЛ, 14 января в Москве было зарегистрировано ООО "Международная перестраховочная компания" с уставным капиталом 20 млрд рублей.

Генеральным директором нового перестраховщика назначена Ольга Крюкова, сведения об участниках не раскрываются.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России о необходимости и порядке лицензирования новой компании.

Вопрос о недостаточности перестраховочных емкостей на российском рынке и о создании дополнительного серьезного игрока в этой сфере обсуждался все последние годы, сообщил "Интерфаксу" эксперт в области перестрахования. По его словам, "тема обострилась" в результате ухода с российского рынка традиционных западных перестраховщиков, после чего текущие договоры были перезаключены на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) - 100% дочернюю структуру ЦБ, созданную по закону в 2016 году. Тогда же объявленный уставный капитал компании был увеличен ЦБ до 71 млрд рублей (оплаченный капитал РНПК составляет 21,3 млрд рублей

Сейчас РНПК является практически единственным перестраховщиком, который обеспечивает стабильность всего рынка и отвечает за перестрахование всех крупных рисков, говорится на сайте РНПК.

На основании межправительственного соглашения в 2023 году была создана Евразийская перестраховочная компания (ЕПК), однако она не является игроком на внутреннем рынке страхования.

По статистике Банка России, в январе-сентябре 2024 года премии по входящему перестрахованию выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 128,3 млрд рублей. Выплаты по входящему перестрахованию выросли в 1,9 раза, до 71,2 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев лидером по входящему перестрахованию стала РНПК с долей рынка 54,2% (годом ранее - 53,7%). Объем премий компании вырос на 6%, составив 69,5 млрд рублей.

Рост выплат по крупным убыткам потребовал от РНПК установления более строгих подходов к приему крупных рисков в перестрахование, объявила компания в конце 2024 года.

Банк России РНПК Ольга Крюкова
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