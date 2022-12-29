Президент подписал указ о выплатах в случае гибели командированных в новые регионы РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предоставил дополнительные меры социальной поддержки чиновникам и сотрудникам организаций, выполняющих работы на новых территориях РФ.

Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в случае гибели лиц из указанных категорий, их родственникам осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В случае получения увечья им полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

При этом данные выплаты не учитываются при определении права на получение иных выплат или мер соцподдержки.

Президент поручил правительству в течение двух недель определить источники финансирования и порядок предоставления таких выплат.

"Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года", - говорится в документе.

При этом на поддержку государства могут претендовать и представители указанных категорий в случае гибели или получения увечья в период с 24 февраля по 30 сентября, если они до сих пор не получили единовременных выплат.