Что произошло за день: четверг, 29 декабря

В Белоруссии сообщили о сбитой украинской ракете, Путин подписал законы о статусе Георгиевской ленты и наказании за диверсии, умер бывший премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал несколько законов, в частности, о сервисах онлайн-объявлений, о признании Георгиевской ленты символом воинской славы России, о выплатах в случае гибели чиновников и сотрудников организаций, выполняющих работы на новых территориях РФ, о наказании за диверсионную деятельность. Также подписан закон, обязывающий службы заказа такси давать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных.

- Украинская ракета С-300 была сбита в четверг утром силами войск ПВО Белоруссии, сообщили в Минобороны страны. Подробные детали произошедшего военное ведомство пообещало сообщить в ближайшее время. В МИД Белоруссии вызвали посла Украины.

- Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи.

- Самолет МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации.

- Владимир Путин своим указом разрешил не публиковать сведения о доходах военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, задействованных в СВО.

- Банк "Открытие" сообщил об изменениях в составе руководства. 31 декабря правление банка покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева. Банк не сообщил, кто останется работать в правлении.

- UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом.

- Росстат расширил корзину расчета инфляции на восемь позиций. В список включены турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, сидячие вагоны в поездах дальнего следования, офисная бумага, чемоданы, некоторые детские товары.

- В возрасте 72 лет умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. Его правительство находилось у власти до 30 января 1992 года. Сависаар считался одним из самых противоречивых деятелей в эстонской политике.