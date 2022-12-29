"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино отобрал 14 национальных фильмов, производство которых будет поддержано. Среди них "Бременские музыканты" студии Никиты Михалкова, "Волшебник Изумрудного города" компании "Централ Партнершип" и продолжение франшизы "Лед".

"К получению поддержки было утверждено десять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и четыре национальных фильма иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении на сайте фонда.

Среди поддержанных проектов - музыкальный фильм по мотивам мультфильма "Бременские музыканты" киностудии "Союзмультфильм" и студии "Тритэ" Никиты Михалкова (режиссер Алексей Нужный), проект компании "Водород" - "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко, основанный на романах Кира Булычева, а также "Волшебник Изумрудного города" студии "Централ партнершип" (ЦПШ), на производство которых Фондом кино уже ранее были выделены средства.

Получит поддержку еще один проект "ЦПШ" - картина "Пророк" в жанре мюзикла, рассказывающая историю жизни Александра Пушкина. Выход фильма в прокат, согласно информации на сайте студии, запланирован на 2024 год.

Также получат финансирование на свой продакшн два проекта студии "ВБД Груп" (Yellow, Black and White). Один из них - комедия Антона Маслова "Поехавшая" о путешествии жительницы мегаполиса, отправившейся на велосипеде в родной Магадан. Второй - ожидающийся только в 2025 году "Первый богатырь", расширяющий вселенную "Последнего богатыря".

Кроме того, с финансированием помогут и создателям мелодрамы "История любви" режиссера Дмитрия Иосифова (выход в прокат ожидается в сентябре 2023 года) от "Дирекции кино" "о становлении Советского Союза в жанре социалистического реализма". Поддержку получит экранизация сказки "Огниво" кинокомпании "СТВ", которую планируется снять в конце лета-начале осени следующего года.

Поддержкой Фонда кино заручилось продолжение популярной франшизы "Лёд" производства Art Pictures Studio, третья часть которой может, как сообщали СМИ, выйти в конце следующего года. Также в списке - экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" студии "Марс Медиа Энтертейнмент" (режиссер Михаил Локшин), который, как обещали его создатели в июле этого года, будет готов в мае будущего.

Из компаний, не относящихся к лидерам отечественного производства, получили поддержку: ООО "Пан-Атлантик Студио" с военной мелодрамой Владимира Котта "Альпийская баллада" (выход ожидается в 2024 году), ООО "Викинг-СТ" с комедией "За ВДВ", кинокомпания "Глобус-фильм" с военно-исторической драмой "Льенсо" Игоря Гринякина и кинокомпания "Альянс" с военной драмой Ильи Казанкова "Ополченец" (прокат которого ожидается в следующем году).