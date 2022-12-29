Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о сервисах онлайн-объявлений (классифайдах), документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 марта 2023 года.

В законе прописаны обязанности владельцев сервисов онлайн-объявлений, сайты которых в сутки посещают больше 100 тысяч пользователей из России.

Владельцем такого сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. Также в законе уточняется, что российским юридическим лицом является юридическое лицо, находящееся под контролем РФ, и региона России, и муниципального образования, и гражданина России, не имеющего гражданства другого государства, и контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица, говорится в законе.

Как говорил при обсуждении законопроекта его автор, депутат Госдумы Антон Горелкин, "в результате консультаций с бизнесом баланс был найден, поэтому в законе смещен акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом - владельцем интернет-сервиса частных объявлений". "Такой контроль определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции", - отметил парламентарий.

По словам Горелкина, "это более гибкий подход, который не отразится на биржевой истории и снимет определенные сложности, связанные с необходимостью смены собственника". "Ведь количество голосующих акций и их вес могут быть определены корпоративными соглашениями", - подчеркнул он.

"С учетом поправок доля владения зарубежными инвесторами может быть любой, но контроль за принятием решений должен быть российским", - добавил Горелкин.

В законе предусматривается, что Роскомнадзор будет вести реестр классифайдов и вносить в него сервисы по итогам мониторинга интернета.

Если доступ к сервису размещения объявлений на протяжении трех месяцев года будет составлять менее 100 тысяч пользователей из России в месяц, этот сервис по заявлению его владельца может быть исключен из реестра.

Указанные положения не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Кроме того, в законе уточнены формулировки, и онлайн-магазины больше не могут подпасть под его действие, заверял ранее Горелкин.

Также закон даст правительству право устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

Нарушение владельцем сервиса размещения объявлений установленных требований влечет за собой уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством.

Закон также вводит запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Еще он запрещает использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств. Подобный запрет распространяется и на компании с государственным участием и финансовые организации. Составлять список таких мессенджеров будет Роскомнадзор.