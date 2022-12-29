Власти РФ готовы одобрить транспортировку казахстанской нефти по "Дружбе" в ФРГ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, этот вопрос прорабатывался", - сказал он. "Мы к этому нормально относимся, и если будет перенаправлена часть казахстанской нефти с Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально", - добавил Новак.

На вопрос, поддержит ли Россия подобную заявку в случае ее поступления, вице-премьер ответил: "Да".

Европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев сообщал, что рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.

Казахстанское АО "Казтрансойл" (КТО) уже подало заявку в "Транснефть" на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти в Германию.

На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.