Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Власти РФ готовы одобрить транспортировку казахстанской нефти по "Дружбе" в ФРГ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, этот вопрос прорабатывался", - сказал он. "Мы к этому нормально относимся, и если будет перенаправлена часть казахстанской нефти с Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально", - добавил Новак.

На вопрос, поддержит ли Россия подобную заявку в случае ее поступления, вице-премьер ответил: "Да".

Европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев сообщал, что рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.

Казахстанское АО "Казтрансойл" (КТО) уже подало заявку в "Транснефть" на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти в Германию.

На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.

Александр Новак Казахстан Германия Дружба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил связанным с СВО военным и другим силовикам не декларировать доходы

Путин подписал указ об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

Президент подписал указ о выплатах в случае гибели командированных в новые регионы РФ

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });