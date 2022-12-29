"Казтрансойл" подал "Транснефти" заявку на транзит в 2023 году 1,2 млн т нефти в ФРГ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанское АО "Казтрансойл" (КТО) подало заявку "Транснефти" на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти в Германию, сообщила пресс-служба КТО.

"Казтрансойлом" направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в ответе КТО на запрос агентства "Интерфакс-Казахстан".

Транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Казахстана и РФ от 7 июня 2002 года, добавили в пресс-службе.

"Стоит отметить, что в целях транспортировки казахстанской нефти по территории Республики Беларусь между АО "КазТрансОйл" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заключен и действует договор на оказание услуг по транспортировке нефти", - также сообщает КТО.

Европейские компании в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев сообщал, что рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти".

В сентябре Федеральное сетевое агентство ФРГ получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" - Rosneft Deutschland - и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.

АО "Казтрансойл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "Казмунайгаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Направляет нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по пяти направлениям: нефтепроводы "Атырау - Самара" и "Казахстан - Китай", порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему КТК, железная дорога (налив в цистерны).