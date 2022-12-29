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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Российским послом в Ливии стал замглавы департамента МИД Айдар Аганин

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Послом России в Ливии назначен Айдар Аганин. Такой указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в открытых источниках, Айдар Аганин находится на дипломатической службе с 1990 года.

В 2003-2007 годах он был советником посольства России в Иордании. В 2011-2016 годах он был старшим советник ом российского посольства в США. С 2016 по 2019 год он возглавлял представительство России при Палестинской национальной администрации.

С 2019 года и по настоящее время он был замначальника Департамента внешнеполитического планирования МИД.

Ливия МИД Айдар Аганин
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