Российским послом в Ливии стал замглавы департамента МИД Айдар Аганин

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Послом России в Ливии назначен Айдар Аганин. Такой указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в открытых источниках, Айдар Аганин находится на дипломатической службе с 1990 года.

В 2003-2007 годах он был советником посольства России в Иордании. В 2011-2016 годах он был старшим советник ом российского посольства в США. С 2016 по 2019 год он возглавлял представительство России при Палестинской национальной администрации.

С 2019 года и по настоящее время он был замначальника Департамента внешнеполитического планирования МИД.