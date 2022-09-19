РФ намерена в ближайшее время открыть посольство в Ливии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Ливии будет открыто в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Я думаю, что уже в ближайшее время", - сказал Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках открытия дипмиссии.

По его словам, "сейчас надо решить оргвопросы, потому что пока работать негде, временно будут в какой-то гостинице наши коллеги работать".

Богданов также сообщил, что "в ближайшее время вы узнаете о назначении посла". Он уточнил, что кандидатура на эту должность уже есть.