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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

РФ намерена в ближайшее время открыть посольство в Ливии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Ливии будет открыто в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Я думаю, что уже в ближайшее время", - сказал Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках открытия дипмиссии.

По его словам, "сейчас надо решить оргвопросы, потому что пока работать негде, временно будут в какой-то гостинице наши коллеги работать".

Богданов также сообщил, что "в ближайшее время вы узнаете о назначении посла". Он уточнил, что кандидатура на эту должность уже есть.

Ливия МИД РФ
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