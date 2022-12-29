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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Президент подписал закон о приостановке взыскания долгов с мобилизованных

Исключением остались долги по алиментам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об основаниях для приостанки исполнительного судопроизводства для мобилизованных граждан или участников боевых действий, в эти основания не входит выплата алиментов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет единый перечень оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также для приостановления исполнительного производства судебными приставами-исполнителями, за исключением требований по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Устанавливается, что судопроизводство приостанавливается в случаях, когда гражданин является стороной в деле и если такой гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Кроме того, закон предусматривает, что исполнительное производство подлежит приостановлению не только в отношении вышеуказанных лиц, но и в случае прохождения службы должником-гражданином в управлениях Пограничной службы ФСБ России, обеспечивающих проведение специальной военной операции.

Этим же законом предусматривается, что арест имущества, как обеспечительная мера на стадии исполнения, наложение ареста на денежные средства не применяется в отношении денежных средств, выплачиваемых должнику-гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, в период его участия в боевых действиях, прохождения им службы в управлениях Пограничной службы ФСБ России, обеспечивающих проведение СВО.

Также в соответствии с законом суд по заявлениям лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может приостановить производство по соответствующему делу в случае участия гражданина, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа организации, в боевых действиях, если рассмотрение дела без его участия невозможно и полномочия по управлению указанной организацией им соответствующим образом не переданы.

Кроме того, в рамках данного закона решается вопрос о праве для всех участников спецоперации бесплатно отправлять письма своим родным и близким.

Также предоставляется право на однократную отправку посылки с личными вещами гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, и добровольцам.

Данные нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Владимир Путин СВО ФСБ
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