Что случилось этой ночью: пятница, 30 декабря

Смерть Пеле и Вествуд, падение вертолета в Мексиканском заливе, новый закон о штрафе за цензуру

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер Пеле. Легендарный бразильский футболист скончался на 82 году жизни от рака.

- Вертолет с пилотом и тремя пассажирами рухнул в Мексиканский залив у берегов Луизианы. Он перевозил трех рабочих с нефтяной платформы.

- Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год. $45 млрд предназначено на помощь Украине и странам НАТО.

- В РФ подписан закон об оборотных штрафах для компаний за цензуру в интернете. Новая норма также вводит штрафы за незаконную продажу sim-карт.

- Умерла британский модельер Вивьен Вествуд. Она скончалась в кругу семьи в возрасте 81 года.

- Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов с мобилизованных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.