Котяков заявил о росте МРОТ и пенсий выше инфляции с учетом двухэтапного повышения

Это произойдет с учетом двухэтапной индексации в июне 2022 года и в январе 2023 года, уточнил министр труда

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил "Интерфаксу", что проведение двух этапов индексации обеспечат рост пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции.

"Ключевое решение - двухэтапное повышение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ. По поручению президента с 1 июня они были увеличены на 10%. Благодаря этому удалось оперативно поддержать доходы граждан в условиях быстрого роста цен. С 1 января пройдет второй этап - прожиточный минимум будет увеличен еще на 3,3%, страховые пенсии - еще на 4,8%, а МРОТ - еще на 6,3%. С учетом двух этапов повышения прожиточный минимум, страховые пенсии и МРОТ вырастут выше фактической инфляции", - сказал Котяков в пятницу.

Он отметил, что "МРОТ опережает прожиточный минимум". "Задача от президента - увеличивать минимальный размер оплаты труда более быстрыми темпами, чтобы работающий человек гарантированно получал больше прожиточного минимума. И именно такой подход заложен в трехлетнем бюджете", - добавил министр.

По предварительным данным, инфляция в России по итогам года составит около 12%.