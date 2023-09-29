Российская трехсторонняя комиссия поддержала повышение пенсий на 7,5% в 2024 г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала повышение пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 2024 года, эта мера затронет более 32 млн граждан, сообщается на сайте правительства РФ в пятницу.

"На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", разработанный в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения для 32,6 млн неработающих пенсионеров.

Кроме того, члены РТК обсудили повышение финансирования программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта "Содействие занятости" в 2023 году.

"Предлагается увеличить объем финансирования проекта в 2023 году на 2442,8 млн рублей - до 10 722,4 млн рублей. Это позволит увеличить численность участников мероприятий по обучению на 41 тысячу человек, благодаря чему общая численность участников достигнет 180 тысяч человек, из которых не менее чем 135 тысячам человек будет обеспечена занятость", - отмечается в сообщении.

В состав РТК входят представители правительства, работодателей и профсоюзов.