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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Экстренные службы сообщили о предотвращенном в Энергодаре теракте

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль со взрывчаткой обнаружен во дворе жилого дома в Энергодаре в Запорожской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"Спецслужбами России при проведении оперативно-розыскных мероприятий во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен начиненный взрывчатым веществом автомобиль. После вскрытия автомобиля в транспортном средстве обнаружен артиллерийский снаряд калибра 155-мм, обложенный тротилом, а также дополнительные поражающие элементы вокруг него", - сказал он.

По его сведениям, автомобиль оставили в жилом дворе двумя днями ранее, что свидетельствует о намерении совершить теракт в новогоднюю ночь. Машину эвакуировали и уничтожили на специальном полигоне.

Энергодар Запорожская область
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