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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ФСБ предотвратила теракт в СКФО, планировавшийся по заданию спецслужб Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Северокавказском федеральном округе агента украинских спецслужб, планировавшего теракт.

Гражданин Украины, сторонник националистической идеологии, прибывший в Россию по каналу трудовой миграции, планировал преступление террористического характера. Он планировал его по заданию украинских спецслужб.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты "готовые к применению средства террора", отметили в ФСБ.

Преступник дал признательные показания.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта).

ФСБ Украина СКФО
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