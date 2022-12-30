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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра в преддверии праздников

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пропускная способность автобусов и легковых автомобилей на Крымском мосту увеличилась на 60% со стороны Кубани и на 40% - из Крыма, сообщает Минтранс России в пятницу.

"На подходах к Крымскому мосту ведомственной охраной Минтранса России увеличено количество постов досмотра. В результате пропускная способность увеличилась на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и из-за количества перевозимого в нем багажа.

Как сообщал в пятницу оперштаб Краснодарского края, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка длиной около 3 км. Перед въездом на Крымский мост был организован пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди на проезд и досмотр.

В настоящее время через Крымский мост, поврежденный в октябре взрывом, могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков возможно только через альтернативный наземный маршрут или паромную переправу.

Крымский мост
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