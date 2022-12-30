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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

У Крымского моста скопилась 5-километровая пробка

У Крымского моста скопилась 5-километровая пробка
Крымский мост (архивное фото)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края может занять несколько часов, предупреждает оперштаб Кубани в пятницу.

"Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Проезд через мост займет несколько часов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям. При необходимости заработает полевая кухня.

В четверг оперштаб Кубани предупредил водителей о возможных пробках на подъездах к мосту в эти дни и попросил учитывать время ожидания при планировании маршрута. К утру пятницы, 30 декабря, длина пробки достигла 3 километров.

Краснодарский край Крымский мост
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