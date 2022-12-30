Разработчик "Сармата" анонсировал завершение работ по созданию стратегического комплекса в 2023г

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Работы по созданию стратегического комплекса наземного базирования планируется завершить в следующем году, сообщил гендиректор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата"), академик РАН Владимир Дегтярь.

"В наступающем 2023 году наши усилия будут направлены на завершение работ по созданию стратегического комплекса наземного базирования, реализацию новых перспективных проектов в интересах Военно-морского флота и в области освоения мирного космоса, решение других актуальных задач, стоящих перед коллективом Государственного ракетного центра", - сказал Дегтярь.

В ноябре в интервью "Российской газете" Дегтярь сказал, что ракета "Сармат" обеспечит России "надежный щит" на ближайшие десятилетия. "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира", - сказал Дегтярь.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, госкорпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").