Лётные испытания ракетного комплекса "Сармат" в России прошли успешно

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лётные испытания ракетного комплекса "Сармат" проведены успешно, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса "Сармат". Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК "Ярс"", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Ранее Каракаев заявлял, что ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками "Авангард".

Командующий РВСН сообщил об успешных лётных испытаниях "Сармата" на прошедшем в Московской области расширенном заседании военного совета Ракетных войск стратегического назначения.

Каракаев сообщил также, что "завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракетных полков".

"В 2022 учебном году совершено свыше 550 маршей, более 50% из которых - в ночное время", - отметил генерал.

Командующий обратил внимание на то, что в этом году повысился уровень обученности войск.

"По итогам 2022 учебного года лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения признано Омское ракетное объединение. Йошкар-Олинское ракетное соединение достигло наиболее высоких показателей среди соединений, оснащённых подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Лучших результатов среди соединений, несущих боевое дежурство на ракетных комплексах стационарного базирования, добились ужурские ракетчики", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.