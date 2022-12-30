Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ОПК Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг наносили удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу ОПК Украины, все цели поражены.

"29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - сказал он.

По его данным, в результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

"В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Также он заявил, что в районе населенного пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Берестовое и Красногоровка (ДНР) уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

"В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Малиновка Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, средствами противовоздушной обороны РФ сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных БПЛА "Стриж".

"В районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - сообщил Конашенков.