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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

В результате сорваны перевозки оружия из стран НАТО в зону боевых действий

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу оборонных предприятий, сорвали поставки оружия из стран НАТО, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"26 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
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