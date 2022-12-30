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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Андрей Стасевич/Пресс-служба президента Белоруссии/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин из действующих европейских лидеров направил поздравления с Новым годом только президенту Сербии и премьер-министру Венгрии.

На сайте Кремля опубликованы поздравления Путина с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств. При этом из европейских лидеров такие поздравления были направлены президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

О том, будет ли президент РФ поздравлять с Новым годом, в частности, президентов США и Франции, а также канцлера ФРГ, журналисты спросили пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в ходе общения с ним.

"Нет, не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Вучич Сербия Венгрия Виктор Орбану
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