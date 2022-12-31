В план дорожного строительства до 2027 года включили объезды вокруг Хасавюрта и Дербента

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - План мероприятий по строительству и реконструкции в России дорог, рассчитанный на 2023-2027 годы, пополнился новыми позициями - строительством объездов вокруг городов Хасавюрт и Дербент. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Протяженность объездных дорог составит 21 км и 32 км соответственно, уточняет сайт правительства.

"Строительство таких обходов направлено на развитие международного транспортного коридора "Север - Юг", который соединяет Россию, Азербайджан и Иран и является одним из основных торгово-экономических маршрутов между этими странами", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Пятилетний план дорожной деятельности правительство подготовило и утвердило в июне 2022 года. Главная цель - довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах, а также не менее 85% автомобильных дорог опорной сети.

Объем средств федерального бюджета, которые планируется направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 5 трлн рублей, напомнили в правительстве. При этом общий объем финансирования плана с учетом средств из Фонда национального благосостояния, региональных бюджетов и внебюджетных источников превысит 13 трлн рублей. В целом это позволит улучшить состояние более 100 тысяч км дорожной сети по всей стране.

"План дорожной деятельности дает четкое понимание того, какие дорожные объекты и в какой срок будут построены, - говорил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. - Если необходимо, а обстоятельства позволяют, мы сможем оперативно использовать механизмы опережающего финансирования, которые уже успешно отработали, соответственно, строить объекты быстрее и быстрее вводить в эксплуатацию".

"До 2027 года у нас уже было запланировано проведение более 300 мероприятий, в том числе строительство 39 обходов городов. Теперь к ним добавились ещё два - это отличное завершение года", - прокомментировал он.