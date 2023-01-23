Стоимость трассы М-12 в дорожном плане на пятилетку выросла до 901,5 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU -Сметная стоимость строительства скоростной платной автомагистрали М-12 от Москвы до Казани, которую "Автодор" к осени 2022 года оценивал в 800 млрд рублей, на период до 2027 г. составит 901,5 млрд рублей, следует из актуализированной версии пятилетнего плана дорожной деятельности на 2023-2027 годы.

Документ с объемом финансирования 13,2 трлн рублей (5,4 трлн рублей из федерального бюджета, 7,2 трлн рублей из региональных бюджетов и 436 млрд рублей из ФНБ) был утвержден июньским распоряжением правительства №1601. В него вошли приоритетные к реализации проекты по строительству федеральных и региональных трасс. В правительстве рассчитывают, что реализация плана позволит улучшить состояние более 100 тысяч км дорожной сети страны.

Распоряжением от конца декабря (№4353) план был уточнен. Некоторые объекты были в него добавлены, по некоторым скорректировались объемы финансирования. Кроме того, в новой версии документа приводится полная сметная стоимость объектов на плановый период до 2027 года включительно.

Согласно документу, в частности, стоимость строительства автомагистрали М-12 от Москвы до Казани до 2027 года составит 901,5 млрд рублей. При этом последние актуальные оценки ее цены, озвученные "Автодором" к осени 2022 года, были на уровне 800 млрд рублей за 810 км дороги.

"В прошлом (2021 - ИФ) году было резкое подорожание строительных материалов, которое продолжается и сейчас. Все это в совокупности привело к тому, что цена дороги увеличилась по сравнению со оценочной сметой 2017 года на 30%, сейчас составляет чуть более 800 млрд рублей", - говорил в августе "Коммерсанту" председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Сокращено финансирование в пятилетнем плане до 2027 года было, в частности, для рассматриваемых в связке проектов автомагистрали "Меридиан" и Юго-Западной хорды Екатеринбург-Самара-Краснодар (с 15,3 до 4 млрд рублей) По ним в плане оставили лишь проектирование. Проектирование планируемой к строительству в Петербурге дороги КАД-2 перенесли с 2025 года на 2027 год.

Кроме этого, до 1,5 млрд рублей уменьшено финансирование строительства обходов Орехово-Зуево в Подмосковье (с 20,5 млрд рублей) и южного обхода Краснодара (с 28,9 млрд рублей)

При этом в обновленный план включены проекты обходов Хасавюрта и Дербента протяженностью 21 км и 32 км соответственно. На них планируется выделить, соответственно, 23,9 и 51,2 млрд рублей. Как отметила пресс-служба правительства, комментируя обновленный план, строительство этих объектов направлено на развитие международного транспортного коридора "Север - Юг", который соединяет Россию, Азербайджан и Иран и является одним из основных торгово-экономических маршрутов между этими странами.

Также в пятилетнем плане теперь предусмотрено выделение 70 млрд рублей на обход Адлера вместо планировавшихся ранее 50 млрд рублей. Планируется, что дорога будет построена в период с 2025 года по 2026 год.

Общее число обходов городов, включенных в план на пятилетку, с учетом двух новых объектов увеличилось до 41.

"План дорожной деятельности даёт чёткое понимание того, какие дорожные объекты и в какой срок будут построены. При этом, если необходимо, а обстоятельства позволяют, мы сможем оперативно использовать механизмы опережающего финансирования, которые уже успешно отработали. Соответственно, строить объекты быстрее и быстрее вводить в эксплуатацию", - заявил через пресс-службу вице-премьер Марат Хуснуллин.