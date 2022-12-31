Шойгу назвал Новый год символом "надежд на мирное будущее"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу в эфире ведомственного телеканала "Звезда" поздравил российских военных с наступающим Новым годом, отметил сложность уходящего года и назвал скорый праздник символом "надежд на мирное будущее".

"Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, - отметил он. - В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени".

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки "перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское".

"Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю вас всех за службу и верность присяге", - сказал Шойгу, заверив, что в России всегда будут помнить военнослужащих, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач.

"Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции", - отметил министр.

"Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах Мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее", - добавил Шойгу.

Он выразил благодарность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям и волонтерам.

"Предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее, - продолжил министр. - Наша победа, как и Новый год неотвратима".

Шойгу пожелал всем в наступающем году "богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба".