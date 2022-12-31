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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новогоднем обращении заявил, что цель специальной военной операции на Украине - положить конец нынешнему киевскому режиму - будет достигнута.

Видеозапись его поздравления опубликована в Telegram.

"Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель - положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута", - сказал он.

Он предупредил, что "наступающий год тоже не будет легким".

"Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы в месте, потому что за нами - правда, а в правде - победа. Победа, которая обязательно будет за нами", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он заверил, что будет делаться все, "чтобы жизнь миллионов жителей нашей страны, ее новых территорий было благополучной и безопасной, всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежд, на защите настоящего и будущего нашей родной земли".

Хроника 24 февраля – 31 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Медведев СВО Украина Совет безопасности
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