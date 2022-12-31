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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Мишустин определил правила прохода по Севморпути для судов под иностранными флагами

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает Правила плавания в российских внутренних морских водах для судов под флагами иностранных государств.

Постановление вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Оно опубликовано на портале официальной правовой информации.

По этим правилам, "иностранные суда, получившие разрешение на плавание судна в акватории Северного морского пути в соответствии со статьей 5 1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, могут заходить во внутренние морские воды Российской Федерации в акватории Северного морского пути только при прохождении проливов, полностью являющихся внутренними морскими водами Российской Федерации, а также при следовании в морской порт или из морского порта".

Кроме того, предусматривается, что иностранные суда и спускаемые с них плавучие средства, оказавшиеся в запретных для плавания районах и временно опасных для плавания районах, обязаны незамедлительно их покинуть по кратчайшему маршруту в направлении от берега.

Также судна, обнаруженные в запретном для плавания районе или во временно опасном для плавания районе в нарушение правил, обязаны выполнять требования командира военного корабля (летательного аппарата) или капитана госсудна, эксплуатируемого под российским флагом.

Севморпуть Михаил Мишустин
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