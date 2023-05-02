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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2035 года новыми мероприятиями, сообщает во вторник сайт правительства РФ.

"Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", Минтранс и МЧС.

Кроме того, согласно информации на сайте правительства, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объёмам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.

План развития Северного морского пути до 2035 г. был утверждён правительством в августе 2022 г. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объём финансирования которых составляет почти 1,8 трлн руб.

"Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления", - напоминают в правительстве РФ.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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