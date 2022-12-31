Путин заявил о движении России к обретению полного суверенитета

Он сказал это в новогоднем обращении к россиянам

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год стал годом важных шагов к обретению Россией полного суверенитета, заявил в новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин.

Он записал это обращение, находясь в окружении военных. Вскоре его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что запись была сделана в штабе Южного военного округа, который Путин посетил утром в субботу.

"Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества", - сказал он и также назвал 2022 год "годом поистине поворотных, судьбоносных событий".

Эти события, по его словам, "стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости".

"За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации, вместе строим и созидаем", - сказал глава государства.

"Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему отечеству", - продолжил Путин.

"Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряя неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса, - подчеркнул он в новогоднем обращении. - Запад врал о мире, а готовился к агрессии, и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России".

"Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать", - сказал президент.

"В этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, - продолжил он. - Мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области - экономике".

Он также заверил, что руководство страны сделает все возможное, чтобы помочь семьям погибших в ходе спецоперации.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу принять искренние слова поддержки", - сказал Путин.