Акцизы на алкогольную продукцию и табак в РФ повысились с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2023 года повышены акцизы на алкогольную продукцию и табак.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставка акциза на спиртосодержащую продукцию повышается с 589 рублей до 613 рублей за 1 литр безводного спирта. В 2024 году запланирован рост до 638 рублей, в 2025 - до 664 рублей. Такие же ставки предусмотрены и для алкогольной продукции крепостью выше 9 градусов (за исключением вина и пива).

Алкоголь крепостью менее 9 градусов (также за исключением вина и пива) будет облагаться акцизом в 490 рублей против 471 рубля в 2022 году. В 2024 году ставка повысится до 510 рублей, в 2025 - до 530 рублей.

Акциз на пиво и пивные напитки крепостью от 0,5 до 8,6 градуса повысится до 25 рублей за 1 литр с 24 рублей в прошлом году. В 2024 году предусмотрен рост до 26 рублей, в 2025 году - до 27 рублей. Пиво крепостью выше 8,6 градуса в этом году будет облагаться акцизом в 47 рублей за 1 литр против 45 рублей в 2022 году. В 2024 году - 49 рублей, в 2025 году - 51 рубль.

Ставка акциза на безалкогольное пиво останется нулевой.

Кроме того, с 1 января 2023 года увеличен акциз на игристые вина до 45 рублей с 43 рубля за 1 литр. В 2024 году ставка повысится до 47 рублей, в 2025 году - до 49 рублей. Тихие вина в этом году облагаются акцизом в 34 рублей за 1 литр против 33 рублей в прошлом году (2024 год - 35 рублей, 2025 год - 36 рублей). Акциз на виноград для производства вина не изменится и составит 32 рубля за 1 тонну.

Ставка акциза на сидр, пуаре и медовуху увеличится до 25 рублей за 1 литр с 24 рублей в 2022 году (2024 год - 26 рублей, 2025 год - 27 рублей).

Табак с 2023 года облагается акцизом в 4 116 рублей за 1 кг против 3 958 рублей в 2022 году (2024 год - 4 281 рубль, 2025 год - 4 452 рубля за 1 кг). Акциз на сигареты и папиросы повышается до 2 552 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за 1 тыс. штук с 2 454 рублей плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 333 рублей за 1 тыс. штук в 2022 году (2024 год - 2 654 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 606 рублей за 1 тыс. штук, 2025 год - 2 760 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 750 рублей за 1 тыс. штук).