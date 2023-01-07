Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ с 7 января повышена почти в полтора раза

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ с 7 января 2023 года повышается до 239 рублей за 0,75 литра, следует из приказа Минфина, официально опубликованного 27 декабря 2022 года.

Приказ вступает в силу не ранее 10 дней с момента его опубликования. Соответственно, новые цены начинают действовать с 7 января. Срок действия приказа - до 31 декабря 2028 года.

Минимальная оптовая цена составит 199 рублей, отпускная - 166 рублей за 0,75 литра. С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляла 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра.

Таким образом, минимальные цены повысятся более чем в 1,4 раза.

Минимальные цены на игристые вина в РФ устанавливаются с 2016 года.

По данным Росалкогольрегулирования, винодельческие предприятия РФ в январе-ноябре 2022 года увеличили выпуск тихих вин на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал), шампанских и игристых вин - на 25,4%, до 14,1 млн дал.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2023 года были повышены акцизы на алкогольную продукцию и табак.