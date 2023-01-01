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ЦБ РФ с 1 января вводит прямые ограничения на выдачу потребкредитов и займов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 января 2023 года вводит прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов.

По мнению регулятора, уязвимость финансовой системы к возможным шокам может увеличиться, если возобновившийся рост потребительского кредитования будет сопровождаться снижением стандартов кредитования, что наблюдалось в прошлом.

Введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) позволит оперативно ограничить риски возможного увеличения долговой нагрузки населения. Этот инструмент, в отличие от макропруденциальных надбавок, позволяет не отвлекать капитал банков, который потребуется в ближайшие годы для финансирования структурной трансформации российской экономики, указывал ЦБ.

Регулятор ограничит потребкредиты с высокой долговой нагрузкой (ПДН свыше 80%) лимитом 25% от выдачи таких ссуд. Для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит будет выше и составит 35%.

Доля выдач потребкредитов на срок свыше 5 лет будет ограничена планкой 10%.

Банки должны соблюдать МПЛ по ПДН и сроку по отдельности в отношении обычных потребительских кредитов и кредитных карт. Таким образом, для банков одновременно действуют четыре лимита.

Для МФО пока не планируется устанавливать МПЛ по сроку, так как в целом для рынка МФО не характерны займы, заключенные на срок более 5 лет. В случае роста доли договоров, заключенных на срок более 5 лет, Банк России может провести пересмотр МПЛ для такой категории займов. В результате для МФО действуют два лимита по ПДН - по потребительским займам и по займам с лимитом кредитования (на уровне 35% каждый).

Россия банки кредиты лимиты
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