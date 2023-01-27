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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Темпы роста потребкредитов в 2022 году замедлились почти в 7 раз, до 3%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительского кредитования в 2022 году замедлились в РФ до 3% с 20,1% по итогам предыдущего года, говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

Причинами послужили весенняя "просадка" (-3,7% суммарно за период с марта по май) и замедление роста осенью после ужесточения кредитной политики банков в связи с ростом неопределенности и снижением уверенности населения, пояснил ЦБ.

По предварительным данным, в декабре портфель потребкредитов вырос лишь на 0,1% после увеличения на 1% в ноябре. Данные ЦБ свидетельствуют, что это минимальный прирост с июня 2022 года, когда банки возобновили выдачи беззалоговых ссуд.

ЦБ РФ
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