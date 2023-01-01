Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повышаются с 1 января 2023 года

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повышаются с 1 января 2023 года, следует из приказа Минфина, размещенного на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена водки вырастет с 261 рубля до 281 рубля за 0,5 литра, бренди - с 348 до 375 рублей, коньяка - с 480 до 517 рублей за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 284 до 304 рублей, на коньяк - соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая - с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей будет 229 рублей (214 рублей в 2022 году), оптовая - 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки за 11 месяцев 2022 года составило 75,5 млн декалитров (дал), что на 5,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Коньячные заводы выпустили 8,1 млн дал продукции (рост на 13,4%).