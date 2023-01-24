Рост розничных продаж шампанского в России в 2022 году превзошел рост продаж водки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В 2022 году розничные продажи водки в России составили 76,2 млн декалитров (дал), что на 5,9% больше, чем в 2021 году, сообщает Росалкогольрегулирование. При этом продажи игристых и шампанских вин увеличились существеннее - на 8,6%, до 20 млн дал.

Наибольшие темпы роста зафиксированы на рынке ликерных вин - в 2,5 раза, до 756 тысяч дал.

Розничные продажи коньяка увеличились на 5,3%, до 12,7 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов в прошлом году было продано 113,2 млн дал, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

Продажи виноградных тихих вин в 2022 году выросли на 0,8%, до 53,4 млн дал.

Спрос на слабоалкогольную продукцию увеличился на 46%, их продажи выросли до 16,1 млн дал.

В целом в рознице было продано 220,4 млн дал алкогольной продукции (за исключением алкоголя, реализуемого в предприятиях общепита, без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,5% больше, чем в 2021 году.

В Росалкогольрегулировании рост розничных продаж спиртного назвали результатом обеления рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа потребителей от ее покупки.