Банки РФ с 2023г начнут выходить из регулятивных послаблений ЦБ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банк России с начала 2023 года отменяет часть мер поддержки, предоставленных банкам в 2022 году на фоне волатильности финансового и валютного рынков.

ЦБ отмечал, что послаблениями в разном масштабе пользовались две трети банков, однако для большинства из них общий эффект на капитал (c учетом накопленного ранее запаса) - умеренный. Это означает, что они готовы справиться с отменой большинства действующих послаблений, указывал регулятор. Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у кредитных организаций сохранялись правильные стимулы к управлению рисками.

В частности, ЦБ не стал продлевать возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества (для целей пруденциального регулирования), а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов (для целей бухгалтерского учета) в связи с постепенной стабилизацией финансового рынка и с учетом введения ряда новых мер поддержки, в том числе поэтапного формирования резервов по заблокированным активам и временного снижения требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала банков.

Отменил ЦБ и послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций для снижения рисков и стимулирования снижения доли "токсичных" валют в балансах кредитных организаций.

В числе других мер, которые ЦБ не стал продлевать на 2023 год - возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк существенно (на сумму более 10 млрд рублей) нарастил объем кредитных требований (банки, выполнившие это условие и воспользовавшиеся льготой в 2022 году, смогут применять льготный риск-вес по соответствующим заемщикам по 31 мая 2025 года).

Банки также больше не смогут применять пониженный риск-вес для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций (по таким кредитам, предоставленным до 31 декабря 2022 включительно, мера будет действовать 1 год с даты их выдачи).

С 2023 года у банков не будет возможности устанавливать предельную ставку по рублевым субординированным инструментам в размере максимальной из двух величин: 15% либо увеличенного на 5 п.п. значения ключевой ставки Банка России. Эта мера утратила актуальность из-за снижения ставок.

При этом ЦБ решил продлить в модифицированном формате льготный режим резервирования по кредитам, выданным до 18 февраля 2022 года. Послабления по кредитам юрлицам будут действовать до 30 июня 2023 года и только для ссуд с просрочкой меньше 90 дней. Аналогичный срок установлен для валютных кредитов юрлицам - нерезидентам, даже в случае наличия просроченных платежей свыше 90 календарных дней (эта льгота действует только для банков, находящихся под блокирующими санкциями недружественных стран).

Льготное резервирование по кредитам физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) действует до конца 2023 года и также распространяется на ссуды с просрочкой меньше 90 дней.

Просрочка свыше 90 календарных дней (за исключением валютных кредитов компаниям-нерезидентам) означает наличие явных проблем, и льготный режим на такие кредиты не распространяется, они должны резервироваться в обычном порядке.

