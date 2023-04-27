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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В ЦБ готовы при необходимости изменять регуляторные послабления для банков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России при необходимости готов модифицировать оставшиеся регуляторные послабления для банков, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова гна конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0.", организованной РБК.

Она напомнила, что ЦБ отменил большинство регуляторных послаблений на фоне улучшения показателей банковского сектора. Часть льгот продолжает действовать до середины 2023 года, в том числе в части оценки кредитного риска.

"Мы продолжим мониторить влияние мер поддержки, чтобы обеспечить плавную адаптацию. Некоторые меры мы, скорее всего, будем модифицировать, если в этом будет необходимость. Некоторые меры, мы видим уже сейчас, что есть запрос на постоянное их использование, поэтому мы будем в этой связи менять регуляторику", - заявила зампред ЦБ.

ЦБ с 1 января 2023 года ввел послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций, обнулив надбавки к нормативам на этот год и установив 5-летний график их восстановления.

"Анализ отчетности за первый квартал банковского сектора показал, что большинство банковской системы не воспользовалось этим послаблением и сохраняет буфер капитала и соблюдает достаточность капитала с этим дополнительным запасом", - сказала Полякова.

Ольга Полякова Банк России
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