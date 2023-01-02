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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных из-за удара ВСУ по Макеевке

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что 63 российских военных погибли после украинского удара системами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений в районе Макеевки в ДНР.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты", - заявил в понедельник официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих, - сказал он. - Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 января 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Макеевка HIMARS Минобороны РФ
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