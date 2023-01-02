Военные РФ в результате наступления заняли новые рубежи на донецком направлении

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные ведут наступление на донецком направлении, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи", - сказал он на брифинге.

По его словам, потери армии Украины составили до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

"На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики", - проинформировал он, добавив, что на данном направлении потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа.

Как рассказал представитель Минобороны, "на купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области".

Конашенков заявил, что за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 30 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Он сообщил, что "ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах".